Минфин: серьезные изменения курса рубля до конца года не прогнозируются

Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на съезде Ассоциации российских банков в Москве.

По его словам, курс рубля по отношению к другим валютам до конца года останется в пределах тех значений, которые сложились в последние месяцы.

«Ожидаем, что такие же параметры будут и в конце года», — отметил министр.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее также отмечал, что снижение курса рубля уже произошло, сейчас резких изменений курса в реальном выражении вряд ли стоит ожидать, если не будет резкого обвала цен на нефть, сообщает «Прайм».

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