Минфин: «серый» фонд оплаты труда в РФ составил 10 трлн рублей в год

Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью.

Это следует из документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», подготовленного ведомством.

«При этом, учитывая значительные масштабы неформальных практик на рынке труда (по оценкам, объем «серого» фонда оплаты труда — с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью — достигает 10 трлн рублей в год), существует риск, что по мере расширения возможностей налогового администрирования экономика все в большей степени будет сталкиваться с проблематикой субоптимальности структуры налоговой нагрузки», — отмечается в материалах Минфина.

При этом переход из серой в белую зону может оказаться болезненным в силу повышенной нагрузки прямых налогов на труд.

«В этом контексте целесообразно рассмотреть возможность создания дополнительного экономического стимула для обеления — путем изменения структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышением ставок косвенных налогов», — говорится в документе.

Минфин неоднократно высказывался за смещение налоговой нагрузки в сторону косвенных налогов, что может существенно облегчить жизнь бизнесу. Ранее глава ведомства Антон Силуанов предложил рассмотреть возможность налогового маневра, в рамках которого предусматривается снижение страховых взносов до 22% и увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% при одновременном сохранении существующих льгот по НДС.

В настоящее время страховые взносы во внебюджетные фонды для большинства компаний составляют 30% от фонда оплаты труда, из них в Пенсионный фонд направляется 22%, Фонд социального страхования — 2,9%, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 5,1%. Для представителей малого бизнеса общая сумма страховых взносов составляет 26%, сообщает ТАСС.

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