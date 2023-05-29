Минфин США изменил дату дефолта

Министерство финансов США установило крайний срок 5 июня, чтобы увеличить лимит государственного долга. Об этом пишет Reuters.

По словам главы ведомства Джанет Йеллен, если Конгресс не поднимет лимит государственного долга до $31,4 трлн, правительство объявит дефолт.

Йеллен сообщила, что ранее ожидалось, что дефолт может произойти 1 июня, но теперь крайний срок — 5 июня. Если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до 5 июня, у Минфина не хватит ресурсов для выполнения обязательств правительства.

По состоянию на 26 мая 2023 г., международные эксперты США финансовые резервы, по прогнозам, закончатся 9 июня. Тем не менее 80% экспертов уверены, что дефолта не будет.