Минфин хочет смягчить валютный контроль над компаниями, попавшими под санкции

Ведомство разработало законопроект, предполагающий смягчение валютного контроля для российских юридических лиц, попавших под санкции.
Документ о внесении изменений в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Минфин предложил санкционным компаниям осуществлять расчеты с нерезидентами по внешнеторговым контрактам, минуя счета в уполномоченных российских банках. Они смогут зачислять средства на свои счета в иностранных банках напрямую.
Также ряд организаций освободят от обязанности по репатриации экспортной выручки.
В пояснительной записке отмечается, что документ направлен на снижение последствий санкций в отношении отдельных резидентов, а также на создание благоприятных условий для реализации ими внешнеэкономической деятельности, пишут «Известия».
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