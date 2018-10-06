Минфин хочет смягчить валютный контроль над компаниями, попавшими под санкции

Ведомство разработало законопроект, предполагающий смягчение валютного контроля для российских юридических лиц, попавших под санкции.

Документ о внесении изменений в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минфин предложил санкционным компаниям осуществлять расчеты с нерезидентами по внешнеторговым контрактам, минуя счета в уполномоченных российских банках. Они смогут зачислять средства на свои счета в иностранных банках напрямую.

Также ряд организаций освободят от обязанности по репатриации экспортной выручки.

В пояснительной записке отмечается, что документ направлен на снижение последствий санкций в отношении отдельных резидентов, а также на создание благоприятных условий для реализации ими внешнеэкономической деятельности, пишут «Известия».

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