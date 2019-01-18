Министерство культуры закроет часть российских кинофестивалей

После проведения ревизии ведомство планирует закрыть мероприятия, ориентированные на деятелей культуры, а не на массового зрителя.

Об этом рассказал министр культуры России Владимир Мединский на совещании с главами департаментов и министерств культуры регионов во Владивостоке.

«Мы стараемся провести ревизию, посмотреть, в какой степени это кинофестивали для людей, а в какой степени — для деятелей культуры. Вторую категорию постараемся постепенно, плавно, потихонечку либо закрыть, либо перевести в другую категорию. Потому что приезжает группа деятелей культуры, там банкет и фуршет, себя показали, два кинопоказа и уехали. Таких кинофестивалей наплодилось у нас за 25 лет немало», — сказал Мединский.

В 2018 году кинотеатральные сети и организаторы кинофестивалей попросили президента Владимира Путина изменить принятый парламентом законопроект, ужесточающий демонстрацию фильмов без прокатного удостоверения на фестивалях. В итоге был принят еще один закон, освободивший фильмы от обязанности получать прокатное удостоверение, если их показ проходит на международном кинофестивале в России, сообщает «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на законодательном уровне ввели понятие «кинофестиваль» — мероприятие по показу специально отобранных фильмов, проходящее в соответствии с регламентом, утверждаемым организатором кинофестиваля. В Министерстве культуры заявили, что ужесточение закона не создаст проблем кинофестивалям.