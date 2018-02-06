Министерство образования края назвало самые популярные предметы ЕГЭ

До итоговой аттестации 11-классников осталось всего 3,5 месяца. Выпускники уже определились с дополнительными предметами ЕГЭ.

Кроме обязательных математики и русского языка, школьники намерены сдавать обществознание, физику, историю и биологию. Выросло также число желающих показать свои знания по химии, иностранному языку и информатике. Всего на Кубани ЕГЭ будут сдавать 24 тыс. выпускников.

В подготовке к испытаниям им поможет Интернет. На YouTube-канале Рособрнадзора уже появились видеоконсультации. В создании роликов участвовали разработчики контрольно-измерительных материалов, школьные учителя, преподаватели вузов и психологи.

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