Министр финансов Австрии прибывает в Узбекистан

Федеральный министр финансов Австрии Магнус Бруннер посетит Узбекистан в рамках своего участия в заседании Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), которое пройдет в Самарканде 16-18 мая. Об этом он сам сообщил на встрече с послом Узбекистана Абатом Файзуллаевым.

16-18 мая т.г. состоялось годовое собрание Совета директоров ЕТТБ, акционерами которого являются 71 страна, а также Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка, пройдет в Самарканде. В этой престижной конференции ожидается участие около 2000 представителей иностранных правительств, глав транснациональных корпораций, руководителей международных финансовых институтов и банков, экспертов в области экономики, инвестиций, финансов и технологий, представителей зарубежных СМИ. рассматриваются институциональные вопросы, связанные с банковской практикой и финансовой деятельностью.