Министр финансов РФ: в 2024 году средняя пенсия должна быть 20 тыс. рублей

Антон Силуанов рассказал о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень около 20 тыс. рублей.

Первый вице-премьер также сказал, что правительство рассматривает возможность введения льгот и налоговых вычетов для граждан, которые сами будут копить себе на пенсию.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что в 2018 году средний размер пенсии планируется увеличить до 14,4 тыс. рублей, а в 2019-м — до 15,4 тыс. рублей. Он также отметил, что повышение выплат должно обгонять инфляцию, и подчеркнул, что без изменения пенсионного возраста не будет ресурсов для намеченных прибавок, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что изменения не затронут нынешних пенсионеров. Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 июня подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

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