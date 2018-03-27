Министр инфраструктуры Украины вновь назвал Кубань украинской

Владимир Омелян заявил об этом, объясняя позицию Киева по строительству Керченского моста.

«С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — цитируют Омеляна «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2017 году министр инфраструктуры Украины также назвал Кубань украинской.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что Кубань никогда не была и не собирается входить в состав Украины. Он добавил, что власти региона готовы отправить министру инфраструктуры Украины партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях.

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