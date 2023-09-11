Анналена Бурбок заявила в понедельник утром в Киеве, что вступление Украины в Евросоюз является «необходимым геополитическим последствием» российской агрессии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Барбок в понедельник утром заявил, что место Украины – в Европейском Союзе. Об этом заявил глава МИД Германии во время своего визита в Киев.

“Украина может положиться на нас и на наше понимание расширения ЕС как необходимого геополитического последствия войну начала Россия”, – сказал он. После прибытия Бербока в столицу Украины.

Украина уже имеет статус кандидата, напомнил Бурбок и добавил: “Сейчас мы готовимся к принять решение о начале переговоров о вступлении в ЕС”.

По его словам, результаты реформы судебной системы и законодательства о СМИ уже поражают.

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Однако стране еще предстоит пройти долгий путь во внедрении антикоррупционного законодательства, а также в разработке закона против олигархии, добавил Бербок.

Это четвертый визит министра иностранных дел Германии с момента начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.