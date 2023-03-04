Министр иностранных дел Италии призвал «держать дверь открытой для дипломатии» в Украине

<img src="/wp-content/uploads/2023/03/6f3f885acd49555b2203045f55d57822.jpg" title="Министр иностранных дел Италии призывает "открыть двери для дипломатии" в Украине" alt="Министр иностранных дел Италии призывает "открыть двери для дипломатии" В Украине вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Тайани заявил, что необходимо «всегда оставлять дверь открытой для дипломатии».

“Дверь для дипломатии всегда должна быть открыта”, – цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Италии Джорджио Мелони заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «работает над планом» начала диалога с Россией.