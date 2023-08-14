Министр иностранных дел Казахстана прибывает в Узбекистан

Казинформ сообщает, что Республику Узбекистан с официальным визитом посетит Министр иностранных дел Республики Казахстан – заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Мурат Нуртилеу. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

“17 августа 2023 года по приглашению Республики Узбекистан Министр иностранных дел РК – Заместитель Премьер-министра Мурат Нуртилеу посетит с официальным визитом Республику Узбекистан. В рамках визита состоятся переговоры с Министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым. Планируется, что стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего укрепления многостороннего взаимовыгодного сотрудничества, рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высшем уровнях, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, – сказал представитель министерства на еженедельном брифинге Айбек Смадияров.

Также по итогам встречи ожидается подписание программы сотрудничества на 2024-2025 годы между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Узбекистан.