Министр иностранных дел Китая готов посетить США

Министерство иностранных дел Китая Министр Син Ган выразил готовность посетить США в обоюдно удобное время во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине, сообщило Центральное телевидение Китая.Госсекретарь Блинкен пригласил члена Госсовета и министра иностранных дел Китая Цинь Гана в США. Цинь Ган выразил готовность посетить США во взаимоудобное время”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились совместно реализовывать консенсус, достигнутый лидерами двух стран на Бали, эффективно разрешать взаимные разногласия, развивать диалог, обмены и сотрудничество.

В Кроме того, стороны договорились Сообщалось, что они договорились содействовать консультациям по различным вопросам двусторонних отношений.