Министр иностранных дел Пакистана и госсекретарь США обсудили региональные проблемы

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По сообщению МИД Пакистана, стороны обсудили ряд вопросов, включая двусторонние отношения и региональную безопасность.

В ходе телефонного разговора Зардари заявил, что Пакистан намерен развивать сотрудничество с США.

По его словам, Пакистан уделяет большое внимание развитию торгово-экономических отношений и надеется на развитие сотрудничества в области изменения климата и развития зеленой энергетики.

p>Зардари подчеркнул важность конструктивных отношений между Пакистаном и США в содействии миру, безопасности и развитию в регионе.

Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, включая угрозу терроризма, и подтвердили стремление к тесному сотрудничеству на пути к прочному миру и стабильности в Афганистане.