Министр иностранных дел Польши: если Россия нанесет удар по Запорожской АЭС, мы ответим адекватно

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в эфире BBC Newsnight, что если Россия нанесет удар по Запорожской АЭС, Польша ответит соответствующим образом.

“ Это будет совершенно новая, совершенно новая ситуация. Поэтому мы будем реагировать адекватно», — заявил Збигнев Рау.

«Применение такого оружия или обращение к такому шантажу создаст совершенно новую ситуацию на суше в Украине, но затронет и значительную часть территории НАТО. . Так что это требует адекватного ответа. Не ждите, пока я точно скажу, что это будет”, – сказал министр иностранных дел Польши.