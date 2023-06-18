Министр иностранных дел Саудовской Аравии прибыл в Иран. – СМИ

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд совершил свой первый официальный визит в Иран после восстановления дипломатических отношений между королевством и республикой.

По сообщению агентства ISNA, принц Фейсал проведет переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдуллой Ханом. Кроме того, в ходе визита министра может состояться официальная церемония открытия посольства Саудовской Аравии в Тегеране.

10 марта Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении деятельности посольств в течение двух месяцы. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и государственный министр национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бин Мохаммад аль-Айбан провели в Пекине несколько дней переговоров, по итогам которых было принято трехстороннее заявление. 6 июня через семь лет после разрыва дипломатических отношений между двумя странами возобновило работу посольство Ирана в Эр-Рияде, против которого начали военные действия «Ансар Аллах» (хуситы). После нападения десятков протестующих на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и его консульство в Мешхеде в январе 2016 года протестующие, возмущенные казнью шиитского священнослужителя шейха Нимра аль-Нимра в Эр-Рияде, разорвали дипломатические отношения с Иранским королевством.