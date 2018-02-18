Министр культур РФ назвал фестиваль искусств в Сочи «нашим ответом Зальцбургу»

Об этом 17 февраля Владимир Мединский сказал на гала-концерте.

«Постепенно фестиваль становится тем, что изначально Башмет и придумал, — нашим ответом Зальцбургу, большим, комплексным мероприятием. И мне хочется пожелать, чтобы этими же темпами фестиваль развивался, чтобы он растягивался по времени и как можно больше гостей сюда приезжали», — сказал глава Минкультуры.

В свою очередь мэр Сочи Анатолий Пахомов поздравил Юрия Башмета с 65-летием и наградил его знаком почета «Признание и почет сочинцев».

«Вручаю от имени всех сочинцев. Видите, как они любят, когда мы вас награждаем. Доплаты к пенсии будете получать у нас, вы знаете об этом», — цитирует Пахомова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи открылся Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета. Он пройдет в Зимнем театре с 16 по 25 февраля.

23 февраля в рамках фестиваля пройдет мировая премьера спектакля «Пиковая дама» в авторской версии Башмета.

Путин поприветствовал участников Зимнего фестиваля искусств в Сочи.

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