Министр культуры РФ: победы — это особый дух в нашей культуре

Политики, ученые и деятели культуры из десятков стран мира собрались в Сочи. Там проходят первые сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Основные темы 15-й по счету конференции связаны с Россией в 21 веке. На площадках говорят о нравственном фундаменте жителей страны на фоне меняющейся обстановки в мире. Министр культуры Владимир Мединский, выступая перед участниками клуба «Валдай», отметил, что национальные приоритеты россиян корнями уходят в историю государства.

«Российское государство всегда находилось в состоянии осторожной обороны. Все время кто-то, по крайней мере, так нам казалось, и мы в это верим, на нас посягает со всех сторон. Обороняться только тогда можно успешно, когда ты постоянно одерживаешь победы. Стесняться их не надо, это особый дух в нашей культуре. Мы крайне ревниво относимся к любым посягательствам на суверенитет», — сказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Участники клуба в течение трех дней будут обсуждать социально-экономическое и культурное развитие страны. Коснутся и темы Ближнего Востока и Евразии. Деловая программа насыщена, сессии проходят до позднего вечера. В заключительный день, 18 октября, заседание клуба в Сочи посетит глава государства Владимир Путин.

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