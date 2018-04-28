Министр курортов Краснодарского края вошел в президиум совета по туризму при Минкульте РФ

Об этом стало известно 27 апреля на заседании совета по туризму в Калуге. В мероприятии принял участие вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Координационный совет по туризму при Министерстве культуры РФ — ключевая структура по выработке основных направлений государственной политики в сфере туризма и ее реализации в российских регионах.

Председателем является министр культуры России Владимир Мединский. По итогам работы прошлого года министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди избран на второй срок в президиум Совета.

Это позволит продолжить активную работу по продвижению на федеральный уровень инициатив Кубани и других субъектов ЮФО по развитию курортных территорий.

На заседании обсудили подготовку к проведению чемпионата мира по футболу. Виталий Мутко в своем выступлении положительно оценил работу регионов, принимающих матчи мундиаля.

«От многих стран будет по 15-20 тыс. болельщиков, американцев будет около 30 тыс. Нам надо проработать четкую систему гостеприимства иностранных болельщиков» , — добавил Виталий Мутко.

На матчи, которые пройдут на стадионе «Фишт» в Сочи, продано около 85% билетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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