Министр курортов Кубани Константиниди проинспектировал пляжи Геленджика

В рейд также вышли сотрудники местной администрации, Роспотребнадзора, МЧС и полиции.

Прежде всего, обратили внимание на безопасность и то, как работают спасатели. Не обошли вниманием участники рейда прокат катамаранов и других маломерных судов: проверили наличие оборудования, в том числе спасательных жилетов.

На пляжных торговых точках обнаружили несколько нарушений: в некоторых павильонах продавали спиртные напитки и продукты домашнего производства. Подобный бизнес на территории пляжей запрещен. Кроме того, с жалобами к инспекторам обратились и сами отдыхающие. Одна туристка была недовольна грязными лежаками. Участники рейда обошли зоны отдыха Геленджика, Архипо-Осиповки, Криницы и Дивноморского. Главам поселений выдали предписания в ближайшее время устранить все недочеты и нарушения.

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