Министр обороны Германии посещает Литву

Из программы визита в связи с войны в Украине состоялась встреча с солдатами Бундесвера, дислоцированными в этой стране, военно-политические переговоры с представителями Литовской Республики.

Немецкие подразделения сил быстрого реагирования НАТО находятся на военной базе в городе Рукла. Германия возглавит боевую группу альянса в Прибалтике для защиты своего восточного фланга.

Ранее Вашингтон провел переговоры с Берлином и Варшавой о совместных военных учениях в Польше в ответ на угрозу России восточной границе НАТО, сообщалось. собираться. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Военные маневры в стране, граничащей с Украиной, посылают «очень четкий» сигнал союзникам по НАТО, а также президенту России Владимиру Путину, сказал он.

«НАТО далеко не так слаба, как Путин долгое время думал», — заявил министр обороны Германии. Он отметил, что альянс был «намного сильнее и сплоченнее, чем до вторжения на Украину российских войск в феврале 2022 года».