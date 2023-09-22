Министр обороны Ирана рассказал об угрозе НАТО в Армении

Азербайджан За несколько часов до начала антитеррористических мер в Карабахе иранское информационное агентство Mehr опубликовало заявление министра обороны Ирана Мохаммадрезы Аштиани, в котором прозвучали обвинения в адрес вмешательства США в конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также размещение сил НАТО в регионе.

Согласно заявлению, Тегеран “никогда не позволит какой-либо иностранной державе вмешиваться в проблемы региона”. “Решать их самостоятельно путем взаимного сотрудничества”, сказал глава Минобороны и добавил, что Иран “не приемлет никаких изменений в региональной геополитике”.

“У нас есть отношения с Арменией и Азербайджаном, и мы будем поддерживать наше взаимное сотрудничество”, – заявил Мухаммадризо Аштиани. . «Эти страны — наши соседи и братья, мы пытаемся помочь решить их проблемы». Кроме того, Ереван привлек в регион миссию наблюдателей ЕС, к которой, как ожидается, в ближайшее время присоединится Канада.