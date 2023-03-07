Министр обороны Польши: "Путин не остановится на достигнутом..."

«Отмечу, что благодаря усилиям Польши в Украину будут доставлены первые единицы ЗРК Patriot и танков Leopard», — сообщил испанскому изданию глава Минобороны Разон в интервью.

“Но я хочу подчеркнуть, что только наши совместные усилия – усилия всего свободного мира – могут снизить масштабы этого несправедливого конфликта. Что касается вопроса самолетов, этот вопрос “Решения по этому вопросу должны быть приняты в ближайшее время в рамках более широкого альянса”, – добавил он. Путин добавил, что не остановится на достигнутом. По словам Блашака, Польша уже поставила Украине вооружений на 2,2 млрд. евро.

Помните, системы ПВО Patriot поражают баллистические ракеты способен сбрасывать.

21 декабря 2022 года США объявили о доставке Украине нового пакета военной помощи, в том числе ЗРК Patriot. Позже к ней присоединилась Германия.

2 февраля украинские защитники прибыли в Германию для изучения ЗРК Patriot. Группа состоит из 70 солдат. По данным Бундесвера, украинцы очень быстро осваивают эти системы.