Министр обороны Республики Корея находится в Узбекистане

Сегодня, 15 августа, Министр обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенант Бахадыр Курбанов принял делегацию во главе с Министром национальной обороны Республики Корея Ли Чон Супом, прибывшую в нашу страну с официальным визитом. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

На встрече двустороннего сотрудничества, состоявшейся в Центральном аппарате Министерства обороны, генерал-лейтенант Бахадыр Курбанов поздравил своего корейского коллегу с визитом в Узбекистан, отметив, что две страны географически едины, – несмотря на то, что они находятся далеко друг от друга, он подчеркнул, что наши народы объединяет духовная близость, культурные связи и ценности, отметив, что отношения вышли на новый уровень стратегического партнерства укрепляются союзнические отношения.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщили, что министры обороны двух стран обсудили достижения в военной сфере и вопросы, намеченные на будущее. направил перспективные предложения по продолжению сотрудничества в сфере.

После встречи военная делегация Республики Корея отправилась в Академию Вооруженных Сил Республики Узбекистан. Здесь гости познакомятся с деятельностью и инфраструктурой Академии.