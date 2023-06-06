Министр обороны РФ обвинил Киев в разрушении плотины Каховской ГЭС.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ночь на 6 июня в Киеве “взорвалось” строительство Каховской ГЭС, что привело к затоплению регионов.

“Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: была взорвана Каховская ГЭС, что вызвало затопление больших территорий”, – сказал министр. район наступательных действий как цель разрушения объектов Каховской ГЭС. «Противник, не добившийся успеха в наступательных действиях, хочет перебросить части и технику с херсонского направления в район наступательных действий с целью усиления своего потенциала, тем самым значительно ослабив свои позиции на херсонском направлении», — заявил Шойгу. .