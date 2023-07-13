Министр обороны США Путин выразил обеспокоенность

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что разрешение Швеции стать 32-м членом НАТО было одним из «многих великих дел», достигнутых на саммите альянса в Литве на этой неделе.

«Изначально [президент России [Владимир] Путин думал, что он распустит НАТО и разделите нас — НАТО действительно стало сильнее», — сказал он.

Он добавил, что российский лидер относится к расширению альянса. На вопрос о том, что происходит, Путин сказал, что его действия на Украине принесли НАТО «приближается к своему порогу». Мы рады, что они присоединятся к нам», — добавил он, отметив, что «они принесут немедленную пользу Североатлантическому союзу».