Министр обороны Турции рассказал, как долго будет продолжаться антитеррористическая операция

Два боевика, совершившие теракт в Анкаре несколько дней назад, были членами группировок РПК и ПДС. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, я сообщу. Мы продолжим борьбу с терроризмом с интенсивностью, решимостью и последовательностью до тех пор, пока в этих регионах не останется кровожадных боевиков”, – заявил министр национальной обороны Турции.

1 октября этого года МВД Турции Возле здания Министерства дел совершен теракт. Один террорист взорвал себя возле входа в главное управление безопасности министерства, а другой был обезврежен.'basi).

После диверсии Министерство национальной обороны Турции провело анти- -террористическая операция и уничтожила 20 объектов террористической организации на севере Ирака.

Так, по последним данным, 5 октября турецкие вооруженные силы нанесли авиаудар по очагам террористической организации на севере Сирии. и уничтожили 30 объектов, включая пещеры, бункеры, убежища и склады.

Официальная Анкара объяснила проведение контртеррористической операции в Ираке и Сирии правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. ограбление “последняя конвульсия террористов”.