Министр обороны Великобритании: Люди хотят видеть благодарность за оружие от Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намекнул, что Украина должна быть более благодарна за помощь Запада. Так он объяснил резкие заявления Владимира Зеленского о своем неудовольствии вчерашним коммюнике альянса.

По словам Уоллеса, украинцы так спешат получить помощь, которую могут получить, что не всегда говорят спасибо за то, что дается.

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«Хотим мы этого или нет, люди хотят видеть небольшую благодарность», — цитирует Guardian слова министра на брифинге в кулуарах НАТО саммите в Вильнюсе.

Уоллес считает, что такая решимость может оттолкнуть некоторых союзников.

Уоллес рассказал, что, когда он приехал в Украину в прошлом году, ему сразу дали список необходимого ему оружия .

“Вы знаете, мы не амазонки”, – сказал я после того, как в прошлом году я проехал 11 часов, чтобы получить их список.