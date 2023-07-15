Министр обороны Великобритании прокомментировал благодарность Украины и слова об «Амазонке».

Вот что он сказал:

“Большой интерес представляют мои комментарии о том, как лучше поддержать Украину. Снято, но частично неверно истолковано”, — написал Бен Уоллес в Facebook.

«К вашему сведению, как человек, находящийся на переднем крае борьбы за поддержку Украины, я обсудил проблемы, которые могут возникнуть, когда мы работаем над достижением общей цели — помочь получить все необходимое для отражения этого незаконного вторжения», — продолжил Уоллес. и я сказал, что он должен признать, что некоторые парламенты не имеют такой сильной поддержки, как в Великобритании. Это относится не к правительствам, а к гражданам и членам парламента всего международного сообщества», — написал глава британского оборонного ведомства.

«Народ Великобритании и все партии в нашем парламенте поддерживают нашу усилия помочь украине.мы рады что это заряжает. Наши рейтинги поддержки Украины одни из самых высоких в Европе — более 70%», — сказал Уоллес.