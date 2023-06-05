Министр обороны Великобритании также будет выдвинут на пост генсека НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пытается убедить президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО во время его визита в Вашингтон на этой неделе.

Сунак к США в ходе своего двухдневного визита он встретится с американским лидером в Белом доме. Сообщается, что Уоллес хорошо известен в США своей центральной ролью в создании Международной коалиции в поддержку Украины. Он также увеличил расходы Великобритании на оборону до 2,25 % от ВВП и планирует увеличить их до 3 % к концу года. Премьер-министр Педро Санчес и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен могут подать заявку.

Напоминаем, что мандат нынешнего главы НАТО Йенса Столтенберга истекает в октябре 2023 года, и дальше он не намерен продлевать мандат.