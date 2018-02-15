Министр спорта Павел Колобков в Сочи принял участие в массовом забеге

Участники инвестфорума и жители Сочи 15 февраля устроили акцию в поддержку российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2018.

Забег возглавил министр спорта Павел Колобков и глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Наш забег посвящен нашим спортсменам, которые в эти дни выступают в Пхенчхане. Давайте их все вместе поддержим и передадим им нашу энергию», — отметил он на церемонии открытия.

Команду Удмуртии представил серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Иван Черезов и трехкратный вице-чемпион зимних Олимпийских игр 2014 года Максим Вылегжанин.

Для участников были предусмотрены две дистанции — 5 тыс. 555 и 11 тыс. 111 метров. Маршрут проходил по трассе «Формулы-1» вокруг объектов Олимпийского парка, на которых сборные России по фигурному катанию, шорт-треку и конькам завоевали шесть золотых, три серебряных и три бронзовых медали зимней Олимпиады-2014, сообщает РИА «Новости».

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