Министр спорта РФ предложил ввести ответственность за незаконную продажу билетов

Павел Колобков отметил, что введение административной ответственности за это нарушение стало бы целесообразным шагом.

Он заявил об этом на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», посвященном итогам проведения в России Кубка конфедераций и подготовке к чемпионату мира.

«С учетом итогов проведения Кубка конфедераций целесообразно усовершенствовать российское законодательство, в том числе ввести административную ответственность за незаконную реализацию входных билетов, предоставить право бесплатного проезда железнодорожным транспортом аккредитованным представителям СМИ», — сказал Колобков.

Министр также отметил, что опыт проведения Кубка конфедераций показал необходимость принятия дополнительных мер безопасности на объектах транспорта и гостиничной сферы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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