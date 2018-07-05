Министр труда РФ предложил премировать некурящих сотрудников компаний

Об этом Максим Топилин заявил 4 июля.

По мнению министра, работодатели могут стимулировать премиями некурящих сотрудников.

«Работодатель может спокойно учитывать это при премировании. При этом все же не нужно никаких ограничений — вычетов или штрафов. При стимулировании работодатель может давать больше денег тем, кто не курит и не теряет рабочее время из-за этого», — сказал министр.

Рассуждая о возможных мерах со стороны государства, побуждающих работников к здоровому образу жизни, Топилин заявил, что заинтересовывать граждан в здоровом образе жизни нужно с помощью системы страхования.

«У нас пока не существует в системе социального страхования никаких экономических стимулов для здорового образа жизни или отказа от курения», — цитирует главу ведомства ТАСС.

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