Министр туризма и креативной экономики Индонезии посетит Узбекистан

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Салахуддин Уно посетит Узбекистан 6-7 июня текущего года, сообщает корреспондент АА “Дунё”.

Цель визита является Узбекистан и Индонезия.Развитие двустороннего сотрудничества в сфере туризма между двумя странами,состоялось обсуждение перспектив обмена опытом.

Напоминаем, что начиная с 26 апреля т.г. Компания Airways выполняет прямые рейсы по маршруту «Ташкент-Джакарта-Ташкент». 26 апреля на церемонии открытия первого рейса присутствовал вице-спикер Палаты представителей парламента страны Рахмат Гобель.