Министр здравоохранения Кубани Филиппов поздравил женщин с 8 Марта

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов поздравил жительниц региона с Международным женским днем.

«В преддверии праздника мы поздравляем вас от всего сердца. Спасибо вам за теплый семейный очаг, за ваши прекрасные глаза и улыбки! Вы приносите в мир красоту и гармонию. Вы вдохновляете на великие свершения, вам самим по плечу любые подвиги. Мы ценим и любим вас, милые дамы», — цитирует Филиппова пресс-служба ведомства.

Он пожелал женщинам, чтобы им сопутствовала удача, каждый день дарил только радость и тепло, мужья и дети всегда поддерживали и давали повод для гордости, а в доме царили благополучие и покой.

«Берегите себя, а ваше здоровье поможем сберечь мы», — отметил министр.

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