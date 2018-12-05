Министр здравоохранения Кубани: наш регион — лидер в России по количеству сохраненных жизней

В этом году медики Краснодарского края сохранили более 1 тыс. 300 жизней. Об этом Евгений Филиппов рассказал в интервью.

По словам министра, снижение смертности в крае отмечается практически во всех возрастных группах. Так, в 2000 году средняя продолжительность жизни в России составляла 65 лет, в 2017 году — 72,7, в Краснодарском крае — 67,1 и 73,4 лет соответственно.

«То есть в крае люди живут дольше, чем в среднем по России. За последние три года продолжительность жизни в крае увеличилась на 1,14 года, в Московской области люди стали жить на 2,4 года больше, в Ленинградской области — на 2,26 года, в Республике Татарстан — на 2,03 года», — рассказал министр.

Он отметил, что продолжительность жизни человека на 15% зависит от генетики и наследственности и на 85% — от факторов среды. К ним относятся факторы, на которые влияет здравоохранение — это образ жизни, режим питания, уровень физической активности, наличие или отсутствие вредных привычек, уровень стресса

«Основной задачей для достижения поставленной цели является снижение смертности в трудоспособном возрасте. С 2000 года в крае смертность в трудоспособном возрасте снизилась на 33,8%. Интенсивность смертности в трудоспособном возрасте существенно различается по полу. Мужчин умирает в четыре раза больше, чем женщин», — отметил Евгений Филиппов.

Среди трудоспособного возраста люди чаще всего умирают от болезней системы кровообращения, новообразований и внешних причин смерти. На болезни системы кровообращения, онкологические заболевания и внешние причины смерти в крае совокупно приходится более 73% всех смертей трудоспособного возраста.

«Если бы любой из этих трех показателей уменьшился, мы бы сразу увидели снижение общей смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Поэтому мы и проводим все профилактические мероприятия», — добавил министр.

Евгений Филиппов рассказал, что на Кубани работает 240 медицинских организаций. В пределах часовой доступности функционирует 71 межмуниципальный медицинский специализированный центр: сосудистые, онкологические, травматологические, перинатальные и педиатрические. В учреждениях здравоохранения работает более 100 тыс. человек, из них более 18,5 тыс. врачей и 42 тыс. среднего медицинского персонала.

Ежедневно учреждения здравоохранения края посещают более 100 тыс. пациентов, медики проводят более 1 тыс. операций и обрабатывают 4,5 тыс. вызовов скорой медицинской помощи. В стационарах, в том числе дневных, лечение получают до 50 тыс. пациентов. В 2018 году провели более 3 тыс. телемедицинских консультаций. Более 40 тыс. жителей Кубани ежегодно получают высокотехнологичную медицинскую помощь по 20 профилям в 13 медицинских организациях.

В Детской краевой клинической больнице ежегодно получают стационарное лечение около 30 тыс. детей. В больнице проводят более 17 тыс. операций в год, из них около 500 — в периоде новорожденности и более 1,5 тыс. — при пороках развития, принимают около 6 тыс. родов. Около 14% рожденных детей — недоношенные, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, их благополучно выхаживают. Также в крае развита трансплантология — с 2009 года пересадили более 750 донорских органов. В регионе проводят роботизированные операции при помощи двух современных аппаратов Да Винчи. Для лечения онкологических больных в 2018 году приобрели два линейных ускорителя для лучевой терапии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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