Министр здравоохранения Кубани поздравил медработников с праздников

Евгений Филиппов 17 июня пожелал всем медикам Краснодарского края здоровья, благополучия и профессиональных успехов.

«Лечение людей — не просто призвание, это ежедневный труд, совершенствование навыков, самообразование и работа над собой. Успехи в медицине могут быть достигнуты только при таких условиях», — сказал министр.

Он добавил, что ежедневно на Кубани медработники спасают сотни жизней, помогают рождению детей, восстанавливают силы и здоровье жителей и гостей региона.

«Я благодарю за профессионализм и преданность своему делу всех, кто добросовестно выполняет свои обязанности: в холод и зной дежурит на «скорой», проводит по много часов в операционной, выхаживает тяжелых младенцев и заботится о здоровье пожилых людей. Ваш труд должен всегда быть во благо», — цитирует Филиппова пресс-служба миистерства здравоохранения Краснодарского края.

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