Министром труда и соцразвития Краснодарского края назначили Константина Федоренко

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Нового руководителя ведомства 24 июля представила вице-губернатор Анна Минькова.

Константин Федоренко родился 29 декабря 1976 года в Белореченске. Окончил Кубанский государственный технологический университет.

С 2005 по 2013 год работал на различных должностях в администрации Белореченского района. В 2013 году назначен заместителем министра образования и науки Краснодарского края. В 2015 году стал первым заместителем руководителя ведомства. С августа 2017 года исполнял обязанности министра образования, науки и молодежной политики края.

В 2014 году был награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник