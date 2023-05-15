Министры финансов Ирана и Саудовской Аравии обсудили вопросы развития экономических отношений между двумя странами

Министры финансов Ирана и Саудовской Аравии Эхсан Кандузи и Мохаммад аль-Джадаан обсудили вопросы развития экономических отношений между двумя странами. Об этом сообщает агентство IRNA.

В Джидде, Саудовская Аравия, состоялась министерская встреча в рамках ежегодного форума, проводимого группой Исламского банка развития.

В начале марта ислам Саудовская Аравия и Иран, являющиеся центрами двух течений – суннитского и шиитского, договорились о восстановлении дипломатических отношений при посредничестве Китая.