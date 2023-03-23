Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана скоро встретятся

Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана поговорили по телефону по случаю начала Рамадана и договорились встретиться в ближайшее время, чтобы начать процесс открытия посольств и консульств, сообщает МИД Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия» Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль-Сауд провел телефонный разговор со своим коллегой Хусейном Амиром Абдуллой и обменялся приветствиями по случаю месяца Рамадан, который начинается в четверг в обеих странах, говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии.

Встреча министров 10 марта последовала за сближением, объявленным при посредничестве Китая. Ожидается, что это станет следующим шагом к нормализации. Дипломатические отношения между двумя странами вот-вот восстановятся через семь лет после того, как они были разорваны.

В 2016 году после казни известного мусульманского ученого-шиита в Саудовской Аравии иранские протестующие атаковали дипломатические миссии Саудовской Аравии, после чего Рияз разорвал отношения с Тегераном.

Однако в последнее время обе стороны пытаются улучшить отношения.

Согласно соглашению, достигнутому при посредничестве Китая, Иран и Саудовская Аравия должны открыть свои посольства и миссии в течение двух месяцев. и ожидается выполнение соглашений в области безопасности и экономического сотрудничества, подписанных более 20 лет назад