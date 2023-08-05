Министры обороны США и Польши обсудили ситуацию с «Вагнером».

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Блащаком в пятницу, в ходе которого министры обсудили последние события вокруг Вагнера в Беларуси и договорились внимательно следить за развитием ситуации, сообщила пресс-служба Минобороны США.

“Госсекретарь Остин подчеркнул, что США поддержат Польшу в ответ на вторжение в воздушное пространство страны белорусского самолета 1 августа. Также стороны обсудили новые события, связанные с пребыванием Вагнера в Беларуси и договорились продолжить тесное сотрудничество», — говорится в заявлении Пентагона.

Как добавили в ведомстве, Остин также сказал Блащаку во время разговора. Он поблагодарил Польшу за ее усилия по поддержке Украины. Кроме того, министры двух стран подтвердили важность продолжения оказания помощи Киеву в сфере безопасности.