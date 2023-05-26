Министры торговли США и Китая обсудили торговые отношения

США Министры торговли Китая Джина Раймондо и Ван Вентао встретились в четверг в Вашингтоне, чтобы обсудить торговые отношения и области потенциального сотрудничества между двумя странами, говорится в заявлении Министерства торговли США. торгово-инвестиционная среда в двух странах, а также направления потенциального сотрудничества», — говорится в сообщении. «Эта встреча была частью постоянных усилий по поддержанию открытых линий связи и ответственному управлению нашими отношениями», — заявили в министерстве.