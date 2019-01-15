Минкомсвязи: регионы не смогут показывать рекламу на федеральных каналах

Пояснение по поводу рекламы после перехода на цифровое телевидение дал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

«По закону, если региональный контент показывается в рамках федерального канала, входящего в первый мультиплекс, то этот контент может быть произведен региональным каналом по заказу федерального. Но лицензия на трансляцию принадлежит только федеральному каналу, поэтому все права на показанный контент принадлежат ему», — сказал замглавы Минкомсвязи.

Властями предлагалось рассмотреть возможность, при которой рекламодатели в регионах могут заключать контракты с местными телекомпаниями для трансляции своего контента. В Минкомсвязи заявили, что текущее законодательство не позволяет это сделать.

«Не может быть отношений регионального канала с местным рекламодателем при контенте, который транслируется по федеральному телевизионному каналу», — отметил Волин.

Документ еще будет дорабатываться, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для перехода Кубани на цифровое телевидение выделят около 90 млн рублей.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 20 декабря рассказал о работе по переходу ТВ на цифровое вещание.

Для просмотра программ с 1 января 2019 года потребуется телевизор, выпущенный не позднее 2013 года и поддерживающий формат DVB-T2, или цифровая приставка к старой технике. Аналоговое эфирное вещание продолжится в городах численностью больше 100 тыс. человек. На Кубани не придется покупать новое оборудование жителям Краснодара, Сочи, Новороссийска и Армавира.

Правительство России утвердило отключение аналогового телевещания к лету 2019 года. Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сказал, что региональные телеканалы могут получить «окна» для вещания на ОТР.

В июне 2019 года Кубань перейдет на цифровое телевещание. Краснодарский край определили в третью волну отключения. Отключение аналогового телевещания произойдет на всей территории края единовременно. Жители региона могут обратиться с вопросами на федеральную горячую линию РТРС по телефону: 8-800-220-20-02.

В России начали дорожать цифровые телевизионные приставки.