Минкомсвязь: в 2017 году в РФ не будут выдавать электронные паспорта

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин 30 декабря заявил, что выдача электронных паспортов в России в 2017 году не начнется.

Он добавил, что введение электронных паспортов — это не только технологическая, но и психологическая проблема.

«Принципиальная позиция в том, чтобы изучить и учесть все возможные аспекты. Введение должно быть максимально комфортно для людей. В том числе и для того, чтобы основная масса населения осознала комфорт от использования электронных услуг, в том числе и электронных удостоверений личности», — цитирует Волина «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о том, что пилотный проект по выдаче электронных паспортов можно начать в Краснодаре, Крыму, Севастополе и Ростове, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ сообщало в апреле 2015 года. Позже появилась информация, что Федеральная миграционная служба запланировала начать выдачу электронных паспортов в пилотном режиме в 2016 году. В остальных субъектах подобные паспорта появятся к 2017 году.

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