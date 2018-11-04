Минкомсвязи хочет создать альтернативные соцсети и мессенджеры

Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
По словам Волина, в последнее время российские и китайские СМИ сталкиваются с недобросовестной конкуренцией и ограничениями на распространение информации.
Он отметил, что Минкомсвязи будет вынуждено создать альтернативные соцсети и мессенджеры в том случае, если Twitter, YouTube или Facebook будут продолжать политику дискриминации в отношении российских и китайских СМИ. Волин добавил, что России и Китаю нужно искать общие подходы, сообщает РБК.
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