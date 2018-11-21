Минькова: чтобы избежать эпидемии гриппа, нам нужно вакцинировать 80% детей

Вакцинацию на Кубани продлили до 1 декабря. Всего в этом году прививку от гриппа получат около 3 млн жителей края, больше 90% уже вакцинированы.

Об этом сообщили на селекторном совещании в краевой администрации, которое 21 ноября провела Анна Минькова. Как отметила вице-губернатор, были и учащиеся, которые отказались от профилактических инъекций. Некоторые по медицинским причинам, но в основном из-за запрета родителей. Лучше всего прививочная кампания проходит в Северском, Кореновском и Красноармейском районах, там педагоги провели разъяснительную работу, и в итоге у муниципалитетов 100% результаты.

«То, что сегодня в школах такое количество отказов — условно из 1 тыс. детей привито 300, из них 600 отказов и только 20 медотводов — это очень странная позиция, так не может быть. Значит, вы допустили то, что родители пишут отказы от прививок. Это позиция школы и директора, работа в некоторых учебных заведениях проведена очень плохо. При этом в других регионах вакцинация достигает и 100% от плана. Это значит, что директор отдельной школы может разговаривать и находит общий язык с родителями, а директор другой школы по каким-то причинам сделать этого не может. Чтобы избежать эпидемии гриппа, нам необходимо вакцинировать минимум 80% детей», — сообщила Анна Минькова.

Также на совещании обсудили строительство соцобъектов. К концу года на Кубани появятся 25 новых кабинетов врачей общей практики. Сейчас уже готовы три. Кроме того, в ближайший месяц должны возвести 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Все эти объекты под личным контролем Анны Миньковой. Говорили и о строительстве школ и детских садов. В этом году в крае открылось семь новых учебных заведений. До конца 2018 года должны сдать еще 11.

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