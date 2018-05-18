Минькова: назначение Скворцовой главой Минздрава означает, что вектор развития отрасли сохранится

На Кубани в 2018 году на здравоохранение выделили 83,1 млрд рублей. Это на 17% больше, чем в прошлом году.

О сохранении уровня поддержки здравоохранения Кубани профильным министерством РФ рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова. По ее словам, с каждым годом растет финансирование отрасли.

«И, конечно, то, что Вероника Скворцова вновь утверждена министром здравоохранения страны, дает нам уверенность в том, что вектор развития отрасли здравоохранения сохранится. Это понятное и оправданное решение, которое приветствует и руководство края, и все профессиональное медицинское сообщество. Ее эффективное управление отраслью позволит нам в полном объеме выполнить все поставленные президентом в «майском указе» задачи — повышение продолжительности жизни россиян к 2024 году до 78 лет и в целом улучшение качества жизни людей», — сказала Минькова.

Вице-губернатор добавила, что в последние годы Краснодарский край продуктивно работает с Минздравом России.

«Мы вместе реализуем целый ряд программ, нацеленных на рост демографии, снижение смертности, на увеличение продолжительности жизни, проводится огромная работа по профилактике заболеваний», — рассказала Минькова.

Она отметила, что за последние три года удалось сократить смертность в регионе почти на 4%, при этом детская смертность снизилась на 22%. Сегодня средняя продолжительность жизни в крае — 73,5 года.

«В крае переоснащаются ведущие клиники. Растет число фельдшерско-акушерских пунктов, количество офисов врача общей практики за три года увеличилось на треть. Развернута сеть сосудистых центров, обновляется санитарный транспорт. Растут объемы оказания высокотехнологичной медпомощи в медучреждениях региона — более чем в десять раз. В 2017 году ее получили уже около 40 тыс. кубанцев», — добавила Минькова.

Кроме того, в целом в регионе кардинально меняется работа поликлиник. В рамках проекта «Вежливая регистратура» обновлены 57 регистратур. С этого года реализуется еще одна программа — «Бережливая поликлиника».

По словам вице-губернатора, благодаря поддержке Минздрава РФ и личному участию Вероники Скворцовой в крае успешно реализуют программы по привлечению врачей в сельскую местность. Всего за шесть лет в малые села Кубани приехали работать по программе 2,7 тыс. человек. Сегодня в крае работают врачи из 36 субъектов России: от Дальнего Востока до Москвы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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