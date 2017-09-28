Минькова: необходимо мониторить соцсети детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

В Краснодаре 28 сентября прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

Острой проблемой на сегодняшний день остаются попытки детей покончить с собой. Если в 2015 году свести счеты с жизнью пытались 86 ребят, то в прошлом — уже 128.

«К счастью, большинство из них удалось спасти, но 11 детей мы потеряли. Этот год не менее сложный. За первое полугодие — 58 суицидальных попыток. За поддержкой ребята идут в Интернет, это их друг и помощник. Необходимо, чтобы он стал и нашим помощником тоже. Социальные службы должны мониторить социальные сети детей, попавших в трудную жизненную ситуацию», — сказала вице-губернатор Анна Минькова.

Общественная организация «Молодежный патруль» находит опасные сайты и направляет информацию в Роскомнадзор, добавила вице-губернатор. Благодаря этому уже заблокировали более 500 ссылок асоциального характера, в том числе оправдывающих жестокое обращение с детьми и пропагандирующих совершение суицида, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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