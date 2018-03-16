Минькова: новый корпус в школе Новороссийска решит вопрос второй смены

Учебное заведение в поселке Гайдук на 400 мест 16 марта начало принимать школьников.

На торжественном открытии вице-губернатор Кубани Анна Минькова, обращаясь к педагогам и учителям, отметила, что новый блок школы №23 предназначен для младших школьников.

«В школе ребятам должно быть комфортно и уютно, потому что все условия для этого есть», — подчеркнула вице-губернатор.

Для учеников здесь подготовлены просторные кабинеты, спортивный и хореографический залы, библиотека, закуплено интерактивное оборудование.

«Самое главное, что новый корпус позволит решить вопрос второй смены. Теперь все начальные классы 23-й школы будут учиться в первую смену. Появится возможность развивать дополнительное образование, откроются секции культурной и спортивной направленности», — отметила заместитель руководителя региона.

Кроме того, Анна Минькова подчеркнула, что параллельно с масштабным строительством школ по всему краю, идет подготовка высококвалифицированных педагогов. Удалось вернуть престиж учительства, наставничества. По ее словам, много детей возвращаются преподавать в свои родные образовательные учреждения, 23-я школа — пример такой преемственности. Треть сегодняшних учителей — выпускники своей школы.

Школа №23 — одна из старейших в Краснодарском крае, в прошлом году она отметила 100-летний юбилей. Здесь обучается более 1 тыс. детей. Каждый четвертый класс — казачьей направленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 16 марта осмотрел новый корпус школы в поселке Гайдук.

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