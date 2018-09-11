Минькова осмотрела новый корпус начальной школы в станице Северской

С 1 сентября в новом здании школы № 43 станицы Северской учатся 1-7 классы, всего около 400 детей.

С открытием корпуса все ученики начали заниматься в первую смену. По словам замглавы региона Анны Миньковой, это позволит расширить возможности для дополнительного обучения детей.

«В школах должны быть педагоги дополнительного образования, которые будут выявлять таланты. Особенно это касается новых учреждений, где есть все ресурсы, чтобы развивать детей, давать им качественную подготовку», — сказала вице-губернатор.

Она отметила, что сейчас, например, большой интерес у ребят вызывает робототехника. Директор школы Татьяна Адвахова рассказала, что для школы уже заказали большой робототехнический комплекс, нашли педагога. Скоро откроется соответствующий кружок. Кроме того, в этом году на работу приняли хореографа, появится радиотехнический кружок.

Вице-губернатор обсудила с педагогами вопросы профильного образования в школах. Сейчас в учебном заведении в Северской в девятых классах проходит предпрофильная, а в 10-11 классах — профильная подготовка старшеклассников по социально-экономическому и химико-биологическому направлениям. Минькова согласилась, что эти направления перспективны, но поскольку школа сельская, необходим и аграрный профиль хотя бы в одном классе. Директор пообещала рассмотреть этот вопрос — при учебном заведении уже открыты две теплицы.

В новом корпусе начальной школы 22 современных учебных кабинета. В каждом из них есть интерактивная доска с проектором, телевизор, документ-камера, компьютер для учителя. Также имеются библиотека с читальным залом и медиатекой, актовый зал на 120 мест, столовая на 200 мест, медкабинет, актовый и спортивный залы, большая студия танцев, игровая комната. Минькова осмотрела их и сказала, что этой сельской школе могут позавидовать многие городские.

Всего в строительство и оборудование нового корпуса вложили 313,1 млн рублей из краевого бюджета по программам «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» и «Развитие образования», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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